Proszowice. Prace uczniów jako świąteczne kartki

Autorzy kartek wykazali się dużą inwencją. Do ich wykonania użyli nie tylko tradycyjnych technik i materiałów jak kredki, farby, wycinanki, czy włóczka. Przydatne okazywały się nawet waciki zdjęte z patyczków higienicznych, z których powstała efektowna owieczka.

Wiele osób wplotło do swoich prac akcenty lokalne, co było jednym z założeń konkursu. Najczęściej był to wizerunek proszowickiego kościoła, ale też herb miasta, pomnik Tadeusza Kościuszki, a nawet postać Stańczyka. W kilku przypadkach pojawiły się też symbole, nawiązujące do toczącej się wojny w Ukrainie. Zresztą kilka prac wykonały dzieci z tego kraju, które znalazły schronienie na terenie Proszowic i okolicznych miejscowości.