Pomarańczowa Wstążka i wielickie akcje przeciwko przemocy wobec dzieci i młodzieży. Gry terenowe, konkursy i profilaktyka Barbara Ciryt

Trwa listopadowa Kampania Pomarańczowej Wstążki 2023 w Wieliczce. To akcja przeciwko krzywdzeniu dzieci i młodzieży. Do wielickiej kampanii, organizowanej przez Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, dołączyło wiele instytucji, szkół, placówek opiekuńczych i służb. Współdziałają, żeby przeciwdziałać przemocy, organizują konkursy, warsztaty i zabawy profilaktyczne dla najmłodszych mieszkańców gminy. Hasłem tegorocznej kampanii jest "Klucz do wewnętrznej mocy".