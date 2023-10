Proszowice. Premier Beata Szydło o rolnictwie na placu targowym

- Ta giełda, na której jesteśmy, to dobry przykład tego, w jaki sposób są sprzedawane lokalne produkty. Powstaje tutaj infrastruktura potrzebna do tego, aby rolnicy z powiatu proszowickiego, ale też z regionu świętokrzyskiego, mogli w pełni korzystać z programów, jakie przygotowuje rząd dla rozwoju mniejszych miejscowości – mówiła premier Szydło.

- Za nami jest rondo, z którego będzie za chwilę rozbudowywana obwodnica Proszowic, której tak brakuje. Ona w połączeniu ze zjazdem z drogi ekspresowej S7 w Krakowie da nowe możliwości komunikacyjne. Mamy tuż obok most kolejowy, który jest elementem ścieżki rowerowej eurovelo-11. A w planach mamy jeszcze budowę nowego mostu na Wiśle w gminie Nowe Brzesko – zapowiadał.

Józef Gawron poinformował również, że zarząd województwa ma wobec proszowickiej giełdy rolnej poważne plany w świetle możliwego zakończenia działalności giełdy rolnej na krakowskich Rybitwach.

- Tutaj są producenci rolni, tutaj odbywa się handel i produkty stąd powinny trafiać do lokalnych sklepów – zaznaczył.

Na zakończenie spotkania prof. Andrzej Dubiel, emerytowany pracownik Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu zwrócił się do premier Beaty Szydło o wsparcie dla budowy w rejonie Proszowic regionalnego centrum ochrony dziedzictwa kulturalnego i hodowlanego, placówki edukacyjno-hodowlanej, w którym prowadzona byłaby m. in. pokazowa hodowla zachowawcza ras małopolskich oraz zagrożonych wyginięciem.