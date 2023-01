Proszowice. Przedszkolaki czeka przeprowadzka. Czy uda się od września? Aleksander Gąciarz

W tym budynku mieści się Przedszkole nr 2 w Proszowicach Aleksander Gąciarz

Rodzice, których dzieci chodzą do Przedszkola Samorządowego nr 2 w Proszowicach już dwukrotnie słyszeli zapewnienie, że placówka, a przynajmniej jej część, zostanie przeniesiona do obiektu na ulicę Szpitalną, gdzie panują o niebo lepsze warunki. Jak dotąd przeprowadzka nie doszła jednak do skutku. Burmistrz Grzegorz Cichy deklaruje, że w ciągu najbliższego miesiąca zapadanie decyzja, czy od września część przedszkolaków będzie się uczyła w nowym miejscu.