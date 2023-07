Proszowice. Przez miasto przeszedł kolejny Marsz Rzeczpospolitej Partyzanckiej

Marsz tym razem rozpoczął się od mszy odprawionej w miejscowym kościele. Po niej uczestnicy udali się na cmentarz, zatrzymując się po drodze przy tablicach, upamiętniających wydarzenia z przełomu lipca i sierpnia 1944 roku. Na cmentarzu jak co roku można było usłyszeć znane, ale też całkiem nowe historie, związane w okresem okupacji.

Do tych pierwszych należy z pewnością opowieść o Romanie Warso, granatowym policjancie, a jednocześnie zaprzysiężonym żołnierzu Armii Krajowej, który dzięki swoim kontaktom, ale też odwadze i przytomności umysłu uratował wiele osób przed śmiercią.

- Dla mnie najlepszym dowodem na to, kim był Roman Warso są wspomnienia Bernarda Trauba, Żyda, który w czasie okupacji przebywał w Proszowicach pod zmienionym nazwiskiem. W swojej książce pisze on m. in., że gdy Warso otrzymał od przybyłych z Miechowa niemieckich żandarmów rozkaz pokazania gdzie mieszka Wtorek, to najpierw kluczył długo ulicami, a gdy doszedł na miejsce, zapytał stojącego przed domem mężczyznę, gdzie tu mieszka Wtorek. Ten się zorientował, pokazał na pobliski dom i uciekł do brata do Słomnik. Podobno wrócił na drugi dzień całkiem siwy. Tak wielki był to stres – opowiadał historyk regionalista Henryk Pomykalski.