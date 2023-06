Proszowice. Radni jednogłośnie dali absolutorium, ale zaniechania też wytknęli

Zarówno w raporcie o stanie gminy jak i sprawozdaniu z wykonania budżetu mowa była o wykonanych w ubiegłym roku inwestycjach. Ich łączna wartość to 25,3 mln złotych, co stanowiło niespełna 60 procent założonego planu. Wynikało to z faktu, że część planowanych inwestycji przeciągnęła się na rok bieżący.

Było tak choćby w przypadku budowy dwóch parkingów „park and ride”. Inwestycja rozpoczęła się jeszcze w 2021 roku, ale na skutek bankructwa wykonawcy należało wyłonić nowego. Ten zawarł umowę z gminą w lipcu 2022, ale duża część prac jest wykonywana dopiero w roku bieżącym. Według zapewnień inwestycja dobiega już końca, choć przewidziany umową termin oddania parkingów do użytku to 30 września.

Ubiegły rok w mieście stał niewątpliwie pod znakiem przebudowy i rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Świadczyły o tym wielomiesięczne rozkopy, które z jednej strony były niezbędne, ale z drugiej mocno uprzykrzały życie mieszkańcom. Prace objęły ulice Parkową, Zamkową, Świętej Trójcy, Nową, Kolejową, Królewską, Wesołą i Mikołaja Reja. W niektórych przypadkach utrudnienia skończyły się całkiem niedawno.