Proszowice. Są chętni do wykonania modernizacji Zespołu Szkół! Przetargowe oferty otwarte Aleksander Gąciarz

Obiekt Zespołu Szkół w Proszowicach będzie modernizowany archiwum ZS w Proszowicach

Do czterech razy sztuka. W piątek nastąpiło otwarcie ofert w kolejnym przetargu na modernizację Zespołu Szkół w Proszowicach. W odróżnieniu od poprzednich postępowań, tym razem byli chętni do wykonania inwestycji. I to aż dziesięciu. Wszystko zatem wskazuje na to, że wykonawca wreszcie zostanie wybrany.