Proszowice. Strażacy weszli przez okno do mieszkania starszej kobiety Aleksander Gąciarz

W sobotę rano proszowiccy strażacy zostali wezwani do otwarcia mieszkania na poddaszu jednego z bloków przy ulicy 3 Maja w Proszowicach. W środku znajdowała się starsza kobieta, która była zamknięta od środka. Przebywający na miejscu syn nie mógł się do niej dostać. Strażacy weszli do mieszkania przez okno. Stwierdzili, że kobieta żyje, choć źle się poczuła i nie była w stanie otworzyć drzwi. Na miejsce wezwano zespół ratownictwa medycznego, który udzielił kobiecie pomocy.