Proszowice. Towarzystwo Turystyki Regionalnej ma 15 lat

Jak sama nazwa wskazuje głównym elementem działalności towarzystwa są wyjazdy turystyczne. Podczas prezentacji, którą z okazji jubileuszowego spotkania przygotowała Dorota Dąbrowska, można się było przekonać, że do członków TTR pasuje określenie obieżyświaty. Poza zwiedzaniem polskich atrakcji turystycznych byli na Węgrzech i Słowacji, we Włoszech, w Szwecji, Słowenii, Danii i Niemczech.

- Dzięki nim zwiedziłam spory kawałek Europy oraz mnóstwo ciekawych miejsc w Polsce – mówi jedna z „tuturystek”.

Wody przemierzali statkami, kajakami, na tratwach i pontonach. Lądem podróżowali autokarami, pociągami, drezyną, konno i na taczkach. No i oczywiście na rowerach, bo letnia wyprawa na dwóch kółkach do Racławic to żelazny punkt każdorocznego kalendarza.

Nawet osoby, które do towarzystwa nie należą, znają organizację z takich wydarzeń jak „wianki” (galerię z imprezy zorganizowanej w 2019 roku można obejrzeć poniżej), czy „powitanie jesieni”. Są one zawsze połączone z występami młodzieży, zaproszonych zespołów folklorystycznych, piknikiem strzeleckim itp. Niektóre z inicjatyw, które pojawiły się po raz pierwszy na imprezach TTR, z czasem zaczęły żyć własnym życiem. Są to choćby zloty motocyklistów, czy święto ogórka.