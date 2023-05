Proszowice. Utrudnienia na głównej ulicy jeszcze potrwają. Kostkę trzeba ułożyć na nowo... Aleksander Gąciarz

Przebudowa skrzyżowania ulic 3 Maja i Reja w Proszowicach

Prace przy przebudowie skrzyżowania ulic 3 Maja i Mikołaja Reja w centrum Proszowic potrwają jeszcze co najmniej do końca tygodnia. Do tego czasu kierowcy muszą się liczyć z poważnymi utrudnieniami w ruchu.