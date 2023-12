Proszowice. W domowym zaciszu ciągle dochodzi do aktów przemocy

Przykładów na to, że zjawisko przemocy domowej naprawdę występuje, nie trzeba daleko szukać. Zaledwie kilka miesięcy temu informowaliśmy o mężczyźnie, który na terenie powiatu wyrzucił z domu swoją konkubinę z dziećmi oraz znęcał się nad jej synem. Pobity chłopiec trafił wtedy do szpitala. Mężczyzna został aresztowany na trzy miesiące, a dzieci trafiły pod opiekę rodziny zastępczej. Ale to nie była odosobniona sytuacja.

- Z reguły przypadki przemocy na naszym terenie dotyczą kobiet, nad którymi znęcają się ich mężowie. Jednak w świetle obowiązujących przepisów za ofiary przemocy uznawane są również dzieci. Nawet jeżeli nie doznają bezpośrednio przemocy, a są tylko świadkami podobnych sytuacji – mówi Marzena Leja-Kwiecień, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Proszowicach.

Temu, aby podobnych przypadków było jak najmniej oraz żeby ich ofiary wiedziały, gdzie się zgłosić po pomoc, służą m. in. takie akcje jak ta, która miała miejsce w środę na terenie Proszowic. Dzień targowy, zwłaszcza w okresie przedświątecznym, to najlepszy sposób, by dotrzeć z przekazem do jak największej liczby osób. Nawet jeżeli trzeba w tym celu brnąć przez śnieg. W akcję informacyjną, poza pracownikami PCPR, włączyły się ośrodki pomocy społecznej, dzielnicowi z Komendy Powiatowej Policji w Proszowicach oraz członkowie stowarzyszenia „Bartosz”.