Proszowice. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy wraca „do domu”

Dwa ostatnie finały WOŚP proszowicki sztab ze względu na przebudowę Domu Kultury spędził w siedzibie Cechu. Wolontariusze krążyli z puszkami, odbywało się wielkie liczenie przekazanych środków, ale nie było cieszącej się co roku wielką popularnością imprezy towarzyszącej w postaci koncertu połączonego z licytacjami i aukcjami przekazanych przedmiotów. W tym roku nie ma już żadnych przeszkód, by orkiestra zagrała jak dawniej.

Jako pierwsi na scenie pojawią się przedszkolacy i grupy taneczne, ćwiczące w Centrum Kultury i Wypoczynku. Blok ich występów będzie przerywany licytacjami. W tym roku będzie można zdobyć m. in. pamiątki Kamila Stocha podarowane przez jego fanklub, rękodzieło, pamiątki Finału WOŚP, bony i vouchery od lokalnych firm itp. Do „kupienia” są nawet lekcje gry na fortepianie z Anną Łakomy. Natomiast ta najważniejsza licytacja, na którą co roku wszyscy czekają, została zaplanowana na godz. 17. To wtedy na sprzedaż zostanie wystawione złote serduszko ufundowane przez Pracownię Złotniczą Arkadiusza Piątka.