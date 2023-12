Proszowice. Zbudowali zatokę, zniknęło przejście dla pieszych. Pod szkołą jest niebezpiecznie

Zanim powstała zatoka przystankowa, funkcjonowało w tym miejscu przejście dla pieszych. Teraz go nie ma, co zdaniem naszego rozmówcy jest rozwiązaniem bardzo niebezpiecznym. Najbliższa „zebra” na ulicy Kopernika znajduje się przy skrzyżowaniu z ulicą 3 Maja. Dla ucznia, który chciałby przejść przez ulicę zgodnie z przepisami, oznacza to konieczność nadłożenia około 100 metrów drogi w każdą stronę. W praktyce zatem dzieci przechodzą lub przebiegają przez jezdnię w miejscu niedozwolonym, lawirując pomiędzy samochodami, których przed rozpoczęciem lekcji w szkole jest w tym miejscu mnóstwo.

- Zatoka funkcjonuje od września i bardzo dobrze. Ona była potrzebna, bo wcześniej nie było się jak przy szkole zatrzymać. Co rano było w tym miejscu ogromne zamieszanie – mówi Rafał Adamski, rodzic ucznia „dwójki”, ale na tym pochwały nowego rozwiązania się kończą.

- Nowa zatoka jest dla nas bardzo pożyteczna. Autobus dowożący dzieci wreszcie ma się gdzie bezpiecznie zatrzymać. Natomiast w sprawie przejścia dla pieszych interweniowaliśmy w Starostwie Powiatowym i zostały już podjęte działania, zmierzające do budowy nowego przejścia dla pieszych w innym miejscu. Budowa zatoki spowodowała bowiem, że ono w dotychczasowej lokalizacji nie mogło dłużej funkcjonować – mówi.

- Nie wszyscy rodzice wysadzają uczniów w zatoce. Ci, którzy przyjeżdżają od strony 3 Maja, wysadzają dzieci po drugiej stronie ulicy. Poza tym część uczniów przychodzi do szkoły, przechodząc przez parking pod Biedronką. I oni wszyscy muszą przejść przez ruchliwą ulicę. Ja to codziennie rano obserwuję i naprawdę boję, że może tam dojść do nieszczęścia. Nie rozumiem jak można było, budując zatokę, nie zadbać o bezpieczne przejście przez jezdnię – mówi Rafał Adamski.

Za ulicę Kopernika odpowiada Zarząd Dróg Powiatowych w Proszowicach. Kierująca nim Janina Krzek potwierdza, że po wybudowaniu zatoki przejście musiało zniknąć z dotychczasowej lokalizacji. Prowadziłoby ono bowiem zamiast na chodnik, do nowej zatoki, co jest niezgodne z przepisami. Tymczasem uczniowie, czy to z przyzwyczajenia, czy z braku innej alternatywy i tak przechodzą przez jezdnię po starych pasach, których ślady są jeszcze na jezdni widoczne.

Według przekazanych nam informacji na miejscu doszło już do wizji lokalnej z udziałem przedstawicieli Zarządu Dróg Powiatowych, Policji, szkoły oraz Rady Rodziców. Zapadła wówczas decyzja, że nowe, oświetlone przejście dla pieszych powstanie w sąsiedztwie wjazdu na teren, należący do firmy „Wójcik”, czyli w porównaniu do poprzedniego, będzie przesunięte w kierunku szpitala i zlokalizowane za nową zatoką. Jego budowy nie należy się jednak spodziewać szybciej, niż wiosną przyszłego roku.