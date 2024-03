Przedwiośnie pod Krakowem. Nad rzeczką i w parkach na hrabiowskich dobrach zielenią się i kwitną pierwsze kwiaty

Na kolejnym mostku na Krzeszówce w sąsiedztwie tzw. Starego Pałacu stoi figura, to św. Jan Nepomucen, który spogląda na rzekę, może liczy przepływające kaczki i obserwuje jak nadchodzi wiosna. Krzewy przy pałacu wypuszczają paczki, zielone, żółte pomarańczowo-czerwone.

Krzeszowice mają sporo parków, wiosna wszytki się zazieleni, do tego malowniczo położonego miasteczka zagląda już przedwiośnie. A kaczki w Krzeszówce pływają jak zwykle, wabione przez mieszkańców stojących na mostku. Po alejkach na Dzikich Plantach spacerują gołębie. Krokusy powyrastały niemal dookoła Zdroju Głównego, czyli betonowej studni ze słynną krzeszowicką wodą siarczaną, która stoi tuż przed kościołem św. Marcina z Tours powstałego w połowie XIX-wieku.

Przedwiośnie czuć też w parku Potockich, niektórzy mówią, że to park krajobrazowy. Prowadzi po nim długa, kręta aleja. Mocno zniszczoną sadzawkę obrosły mchy i zielenią się coraz mocniej, zdobią przerzucony przez nią "chiński mostek". Park jest pełen drzew rodzimych i zagranicznych. Są tu buki, rzadkie rodzaje dębów np. piramidalny, strzępolistny. Do tego parku przed 175 laty sprowadzano drzewa z wielu stron świata to np. choiny kanadyjskie, tulipanowce, dęby czerwone, surmie, świerki.