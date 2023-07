Przemęczany. Samochód osobowy zderzył się z kobietą jadącą na hulajnodze Aleksander Gąciarz

W piątek kilka minut po godz. 16 w Przemęczanach - na drodze z Ibramowic do Radziemic - doszło do wypadku. Ze wstępnych informacji wynika, że 35-letnia kobieta, jadąca na hulajnodze, w momencie skręcania do posesji nie zauważyła, że jest wyprzedzana przez samochód osoby i uderzyła w jego bok. Kobieta po zdarzeniu została przewieziona do szpitala.