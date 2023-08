Przesławice. Strażacy apelują o oddawanie krwi po wypadku swojego kolegi

Do feralnego zdarzenia doszło 8 czerwca wczesnym popołudniem, gdy w piwnicy domu mieszkalnego w Przesławicach doszło do wybuchu gazu i pożaru. W jego wyniku poszkodowany został druh Andrzej Dynur, który został przetransportowany do szpitala śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Mężczyzna doznał rozległych poparzeń zarówno powierzchni ciała, jak i dróg oddechowych.

- Druh Andrzej do dzisiaj przebywa w szpitalu. Krew, której zbiórkę postanowiliśmy zorganizować, potrzebna jest nie tylko dla niego. Generalnie szpitale mają z nią kłopoty, dlatego zachęcamy do pomocy jak najwięcej osób – mówi Krzysztof Kowalski, komendant gminny OSP w Koniuszy.

Do tej pory w akcję angażują się przede wszystkim strażacy (zawodowi i ochotnicy), ale mile widziany jest każdy krwiodawca. Krew można oddawać w punkcie poboru na osiedlu Na Skarpie 66a (teren szpitala im. Żeromskiego) w godz. 7.30 do 13 oraz w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa przy ul. Rzeźniczej 11 w Krakowie (godz. 7.15-16). Oba punkty są czynne od poniedziałku do piątku. Przy oddawaniu krwi należy poinformować, że jest ona oddawana na „Apel”.