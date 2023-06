Przesławice. Zderzenie dwóch pojazdów na DW775. Jedna osoba poszkodowana [AKTUALIZACJA] Aleksander Gąciarz

We wtorek o godz. 9.55 doszło do zderzenia samochodu dostawczego z osobowym w Przesławicach, na prostym odcinku drogi wojewódzkiej nr 775 (odcinek Proszowice - Słomniki). W zdarzeniu ucierpiała jedna osoba, kierowca pojazdu dostawczego, który został przewieziony do szpitala. Do godziny 11.30 ruch na drodze odbywał się wahadłowo.