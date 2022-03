Przyleciały pierwsze czajki. Ptaki, które są prawdziwym symbolem wiosny

Nie wiem, czy nazwa kozackich łodzi ma coś wspólnego z ptakiem o tej samej nazwie, ale jeśli tak, to nazwa jest wyjątkowo trafna. Kozackie łodzie słynęły z szybkości i zwrotności. Choć budowane na Dnieprze doskonale radziły sobie na pełnym morzu. W XVII wieku ich załogi bez litości łupiły tureckie włości.

Prawdziwe czajki wypatrzył znajomy przyrodnik nad Popradem w okolicach Piwnicznej. Przypominały zdrożonego wędrowca, który dopiero co stanął w drzwiach domu. Przytulone do ziemi ptaki każdym piórem chłonęły najsłabszy nawet promyk słońca. Siedziały tuż obok siebie. Dziób w dziób, skrzydło w skrzydło oszczędzając każdą kalorię. Ani im były w głowie podniebne akrobacje z jakich czajki słyną. Nawet nie szukały jedzenia, choć w mokrej ziemi na pewno znalazłyby małe co nieco. Ot, czysty relaks i chwytanie drugiego oddechu.