PRZYSIĘGA odc. 633. Gulperi trafia do szpitala. Streszczenie odcinka [09.05.22] redakcja

Między Gulperi a Tulay dochodzi do szarpaniny. Co się dokładnie stanie? Tymczasem Kemal i Narin sprawdzają Namika. Co odkryją? Już teraz przeczytaj streszczenie 633. Przysięgi!