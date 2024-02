Przysięgam służyć wiernie Rzeczypospolitej Polskiej. Na Rynku w Myślenicach przysięgę złożyli żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej Barbara Ciryt

Żołnierze po szkoleniu wojskowym w 11 Małopolskiej Brygadzie Obrony Terytorialnej stawili się na Rynku w Myślenicach. Tu w niedzielę, 25 lutego 2024 r. złożyli ślubowanie. Wśród nich są studenci, uczniowie szkół średnich, a nawet nauczyciele i wykładowcy uczelni wyższych oraz pielęgniarki i lekarze. W ramach projektu "Ferie z WOT" edukowali się i ćwiczyli. W ten sposób ostatnie ferie spędzał ok. 200 osób, a 16 procent z nich to kobiety. Nie wszyscy przeszli to trudne szkolenie. Ślubowanie złożyło 109 osób.