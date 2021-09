Przyszłość biur w Krakowie jest niepewna, ale wciąż powstają nowe. Właśnie przekroczyliśmy kolejną granicę: 1,6 milionów metrów kwadratowych

Jeszcze w pierwszym kwartale 2021 roku w branży panował marazm: liczba transakcji była niewielka i dotyczyła przede wszystkim renegocjacji wcześniej zawartych umów. Z ponad 200 tys. do 150 tys. m kw. zmalała tez wielkość budowanych powierzchni. Ale już w drugim kwartale popyt na biura w Krakowie wzrósł rok do roku o… 78 proc. Klienci wynajęli blisko 47,5 tys. m kw., co jest przyzwoitym wynikiem nawet na tle wyśmienitych kwartałów przed pandemią. Wprawdzie ponad 60 proc. transakcji (w tym trzy największe) dotyczyło wciąż renegocjacji umów, ale 35 proc. to były całkiem nowe umowy, a kilka procent najemców postanowiło wręcz powiększyć swoje biura. Czwarta największa umowa dotycząca biur w Krakowie została zawarta przez centrum usług wspólnych Heinekena i obejmowała wynajem 8,6 tys. m kw. w Podium Park A. Ukończone zostały także dwie duże inwestycje: Tertium Business Park III Bumy o pow. 13,3 tys. m kw. i Aleja Pokoju 81 Atala – 7,6 tys. m kw.