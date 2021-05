Puchar Niepołomic 2021 w zawodach konnych. Będą utrudnienia w ruchu

- W związku z zawodami jeździeckimi z cyklu Puchar Niepołomic 2021 zamknięta dla samochodów zostanie ul. Spółdzielcza, fragment ul. Targowej (od strony Spółdzielczej) w Niepołomicach oraz parkingi przy ul. Spółdzielczej i Małopolskim Centrum Dźwięku i Słowa. Nie będzie tam można wjechać od czwartku 20 maja do niedzieli 23 maja 2021 – podaje Urząd Miasta w Niepołomicach.

Inauguracja Pucharu Niepołomic, zapowiedziana na 21-23 maja to pierwsze z trzech zawodów kwalifikacyjnych (kolejne zaplanowano w czerwcu i lipcu), które zakończy uroczysty finał we wrześniu 2021. Zawody potrwają od rana do wieczora.