Pucheroki chodzą po domach i ulicach. Kwietna Niedziela to ich dzień. Przebierańców można podziwiać pod Krakowem

Chodzenie po pucherach - jak to się zwykło mówić w gminie Zielonki - to zwyczaj z XVII wieku. „Puer” to po łacinie znaczy chłopiec. Zapoczątkowali je żacy krakowscy. W Niedzielę Palmową (wówczas mówili Niedzielę Kwietną), gdy w podkrakowskich gospodarstwach było już przygotowywane jedzenie na Święta Wielkanocne. wyruszali tam ubodzy żacy. Przebierali się i prosili o jedzenie. dawniej zwyczaj był znany w kilku gminach, dziś jest kultywowany tylko w podkrakowskiej gminie Zielonki.

Obecnie zieloneckie centrum kultury organizuje co roku konkurs dla pcheroków. W tym roku mimo deszczowej pogody przybyły pucheroki z całej gminy. Na scenie wystąpiło ponad 60 osób. Ten konkurs poprzedzony jest warsztatami, na których dzieci robią sobie czapki, potem z pomocą mam przebierają się w stare kożuchy lub kurtki z futrzana podszewką, odwracając je na lewa stronę, przepasują to, biorą solidy kij do stukania i koszyczek w ręką. Ale to nie wszystko muszą się nauczyć oracji, żeby głosić te dawne rymowanki.

W tym roku w południe pucheroki znów zebrały się w Bibicach. Były inscenizacje, wystepy solowe oraz konkurs pt. "Najbardziej tradycyjny strój Pucheroka" oraz gra wielkoformatowa "Pucheroki".