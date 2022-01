Raciechowice. Gmina szuka pomysłów na nowy wygląd centrum wsi

Miałby to być kolejny etap zmian po tym, jak niedawno powołano do życia Gminny Ośrodek Kultury. Znalazł on swoje miejsce w centrum wsi, a dokładnie w budynku odkupionym od Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych i już wkrótce, po wyborze dyrektora, ma na dobre rozpocząć działalność. Razem z nim w tym budynku, od września br. będzie funkcjonowała Szkoła Muzyczna I stopnia, która ciągle jeszcze korzysta z gościnności Szkoły Podstawowej w Czasławiu.

Władze gminy chciałaby, aby w przyszłości w niedalekim sąsiedztwie GOK-u powstały również nowa strażnica OSP oraz przedszkole.

To ostatnie, odkąd zostało przeniesione z Czasławia do Raciechowic, mieści się w miejscowej Szkole Podstawowej.

Podobnie na swoje miejsce czeka jednostka OSP Raciechowice, która korzysta ze starej i ciasnej strażnicy. Ich budowa będzie uzależniona od pozyskania na ten cel środków, ale celem koncepcji jest co innego. Chodzi o wypracowanie takich rozwiązań i pomysłów, które sprawią, że centrum wsi będzie bardziej funkcjonalne i estetyczne.