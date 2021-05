Raciechowice. Miejsce pozytywnego nastawiania

Znalazła działkę w Raciechowicach, która miała wszystko to na czym jej zależało. Po pierwsze widok na góry, a jednocześnie nie była bardzo oddalona od Krakowa. I to nie wszystko, bo była położona na południowym stoku i kończyła się lasem. Jak się później okazało, miała jeszcze jeden bonus.

Nowoczesna bryła przywodząca na myśl stodołę w rzeczywistości jest nowoczesnym, bo ekologicznym i pasywnym, czyli energooszczędnym domem. Wybudowała go sama, albo prawie sama, bo z pomocą kolegi. Zajęło im to trzy miesiące. W czwartym mogła się już wprowadzić.

Kiedy kupiłam działkę była kompletnie zarośnięta, krzaki sięgały kilka metrów w górę i nie dało się przejść, żeby zobaczyć co jest w środku. Kiedy wreszcie zrobiona została wycinka okazało się, że w głębi działki jest staw. Okazało się, że kupiłam działkę ze stawem, a że zawsze o takiej marzyłam postanowiłam nazwać to miejsce uroczysko

– mówi.

To tylko część nazwy. Druga brzmi Nastawka a wymyślił ją jeden z krakowskich poetów.

To od pozytywnego nastawiania

– wyjaśnia Małgorzata.

Jest przekonana, że właśnie pozytywnemu nastawieniu i temu, że wreszcie zaczęła projektować swoje marzenia zawdzięcza to, że dziś mieszka w miejscu, o jakim zawsze marzyła. - To wtedy, krok po kroku zaczęły się pojawiać się możliwości. Od pomysłu kupna działki, po budowę domu i to domu całorocznego – opowiada.

Dlatego dziś jej marzenia sięgają już dalej.

Już teraz Uroczysko Nastawka to nie tylko dom i nie tylko pracownia ceramiczna z galerią, ale także miejsce organizowania warsztatów. Ceramicznych, białego śpiewu, zielarstwa, czyli tego co leży w jej sferze zainteresowań i czym może się podzielić z innymi.