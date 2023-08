Racławice goszczą reprezentację Polski w blind futbolu. Jeden z zawodników pochodzi spod Kozłowa

Mateusz Krzyszkowski, jeden z zawodników, opowiada, że piłka nożna dla niewidomych wymyślona została przez Hiszpanów około 1920 roku. W latach 60. ubiegłego wieku nastąpił dynamiczny jej rozwój w krajach Ameryki Południowej, a na przełomie lat 80. i 90. dyscyplina została spopularyzowana na całym świecie. W Polsce pierwsze kluby powstały w 2015 roku. Największym sukcesem polskiej reprezentacji blind futbolu jest 7. miejsce na ubiegłorocznych Mistrzostwach Europy we Włoszech, które dały kwalifikację do wrześniowych Mistrzostw Interkontynentalnych w Indiach.

Blind Football opiera się głównie na zmyśle słuchu. Najbardziej charakterystycznym elementem jest grzechocząca piłka. Wzdłuż linii bocznych boiska usytuowane są bandy, aby piłka i zawodnicy nie opuszczali pola gry. Gracze, poza bramkarzami, mają na oczach specjalne gogle (maski) ograniczające widzenie do zera.

Pochodzący z Wierzbicy Kacper Domagała, który decyzją zarządu powiatu otrzymał stypendium sportowe, uprawia blind futbol od pięciu lat. Gra na pozycji pomocnika. Jest zawodnikiem Wisły Kraków, z którą zdobył Puchar Polski. Dyscypliną zainteresował się jeszcze, chodząc do krakowskiej szkoły dla niewidomych. Kacper na co dzień mieszka w Krakowie, do rodzinnej Wierzbicy przyjeżdża na przysłowiowy relaks.

Polskich kadrowiczów odwiedzili m. in. wicestarosta miechowski Paweł Osikowski i wicewójt Racławic Małgorzata Sadowniczyk, co można zobaczyć na załączonych zdjęciach.