Radość w Podolanach. Festiwalu Piosenki i Form Twórczych Osób Niepełnosprawnych udał się po raz dwudziesty

Zanim jednak ponad 200 artystów przyjechało do Podolan, zaglądnęli do Krakowa, gdzie wielu było po raz pierwszy. Drugi festiwalowy dzień, naznaczony kilkugodzinnym deszczem, przeznaczony był na eliminacje, konkursy plastyczne i sportowe, pokazy tańca, karate i kickboxingu. Wielką atrakcją było też spoglądanie na okolicę z góry, czyli z unoszącego się balonu, co możliwe było dzięki wieloletniemu przyjacielowi Podolan, mieszkającemu po sąsiedzku Leszkowi Mańkowskiemu.

Popołudniowy występ gwiazdy – Sławomira i Kajry bardzo podobał się publiczności; artyści nie zawiedli bisując i rozdając wszystkim chętnym autografy. Wieczór zarezerwowano na koncert zespołu B.L.U.E i dyskotekę, trwającą aż do godz. 22. Muzykę słychać był w całej okolicy.

Czwartkowe przedpołudnie upłynęło na warsztatach kulinarnych prowadzonych przez Łukasza Grabowskiego, który dla festiwalowych gości przygotował m.in. 300 porcji kotleta schabowego, kiełbaski z grilla i mnóstwo innych pyszności.