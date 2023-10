Ranking Wspólnoty. Pałecznica, Proszowice i Nowe Brzesko w krajowej czołówce

Miejsce Pałecznicy nie powinno być już dla nikogo zaskoczeniem. Jedna z najmniejszych gmin w Polsce od lat pozyskuje i przeznacza duże środki na rozwój. W poprzednim notowaniu, obejmującym lata 2019-21, znalazła się nawet na trzecim stopniu ogólnokrajowego podium. W najnowszej klasyfikacji zajęła o jedno miejsce niżej, z wydatkami inwestycyjnymi, wynoszącymi w przeliczeniu na jednego mieszkańca 4026 zł. Wyprzedziły ją tylko trzy gminy z województwa łódzkiego. Z małopolskich gmin wiejskich w czołowej dziesiątce są jeszcze Sękowa (7) i Moszczenica (8).

- Biorąc pod uwagę, ze sklasyfikowano ponad 1500 gmin wiejskich, jest to dla nas ogromne osiągnięcie. To świadczy o tym, że nadal utrzymujemy bardzo wysokie tempo rozwoju, nadal realizujemy projekty europejskie i krajowe, oraz że nadal mamy mnóstwo pomysłów do zrealizowania. Mamy nadzieję, że ci, którzy dysponują tymi środkami, będą nadal nam ufali, bo umiemy je dobrze wydawać i dobrze rozliczać – mówi wójt Pałecznicy Marcin Gaweł. Wśród wydatków, które zaważyły o wysokim miejscu gminy wymienia m. in. cyfryzację, wydatki na termomodernizacje, czy wykonane w ramach Polskiego Ładu przebudowy budynków komunalnych i inwestycje w energię odnawialną.