Razem dla Ukrainy ogarniętej wojną. Podsumowanie rocznych działań, których liderem pomocy jest powiat krakowski

- Polska w sensie humanitarnym i militarnym jest i od początku wojny była lokomotywą wsparcia dla Ukrainy. To ona pierwsza zrozumiała, że bronić Ukrainy, to bronić całej Europy, to bronić całego cywilizowanego świata. Teraz już każdy się przekonał, że "ruski mir" niesie tylko śmierć, gwałty, ruinę i biedę - powiedział konsul Wiaczesław Wojnarowskyi.