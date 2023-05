Rekrutacja na studia 2023/2024 – start! Czas zapoznać się z ofertą małopolskich uczelni

Rekrutacja na studia w roku akademickim 2023/24 na UJ będzie prowadzona elektronicznie. Kandydaci na studia I stopnia oraz na jednolite studia magisterskie będą mogli aplikować na wybrane kierunki od 1 czerwca. Pierwsza tura rekrutacji ma potrwać do 9 lipca, natomiast wyniki zostaną ogłoszone w dniach 17–19 lipca.

Które z nich są najbardziej oblegane? Są to nieodmiennie psychologia, prawo, filologia angielska i kierunek lekarski. Trudno się również dostać – z uwagi na dużą liczbę kandydatów na jedno miejsce – na ekonomię, japonistykę, kierunek lekarsko-dentystyczny oraz na finanse, bankowość, ubezpieczenia.

Bazując na statystykach z poprzednich lat, można się spodziewać, że największym zainteresowaniem będą się cieszyć kierunki: psychologia (jednolite studia magisterskie), filologie (zwłaszcza filologia angielska), design, digital design, grafika, prawo, administracja, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, dziennikarstwo oraz kryminalistyka. Dodajmy, że to właśnie debiutująca w rekrutacji śródrocznej kryminalistyka cieszyła się największą popularnością wśród kandydatów.

1 czerwca rusza z rekrutacją również Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie . W ofercie tej uczelni znajdzie się co najmniej 65 kierunków studiów i ponad 200 specjalności. Na kandydatów czeka 10,5 tys. miejsc.

Rekrutacja 2023/2024: studia po polsku i po angielsku

Uniwersytet Rolniczy w Krakowie , który tegoroczną rekrutację przeprowadzi w terminie od 1 czerwca do 12 lipca, oferuje 31 kierunków polskojęzycznych oraz łącznie 7 angielskojęzycznych. Dla kandydatów przygotowano łącznie 4964 miejsca na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia (z czego na stacjonarnych I stopnia – 2285 miejsc, a na niestacjonarnych I stopnia – 780 miejsc).

Jest w czym wybierać – od architektury krajobrazu, poprzez bioinformatykę i analizę danych, dietetykę, ekonomię, geodezję i kartografię, leśnictwo, transport i logistykę, weterynarię, zarządzanie, zootechnikę, aż po inżynierię mechatroniczną, browarnictwo i słodownictwo czy tegoroczną nowość: gastronomię i catering dietetyczny. Także kandydaci, chcący studiować na URK w języku angielskim, mają w czym wybierać. Czekają na nich m.in. kierunki Agriculture i Food Processing, Safety and Quality.

Jest w czym wybierać: psychologia, dziennikarstwo i komunikacja społeczna, digital media (to pierwsza trójka najbardziej obleganych kierunków), archiwistyka, filozofia, historia, muzyka kościelna, nauki o rodzinie, pedagogika, praca socjalna, prawo kanoniczne czy zarządzanie dziedzictwem. Na uwagę zasługują też programy w języku angielskim: Philosophy (studia I stopnia), Philosophy, Ethics and Religion (specjalność na II stopniu) oraz Communication and Media Studies (specjalność na I stopniu).