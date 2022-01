Rewelacyjny wynik WOŚP 2022 w powiecie wielickim. Zgromadzona w trzech gminach kwota przekracza już 300 tys. zł [ZDJĘCIA] Jolanta Białek

Kwota ofiarowana przez mieszkańców wielickiego rejonu na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy 2022 jest ogromna. To na razie ok. 310 tys. zł, jeszcze bez wyników licytacji internetowych prowadzonych przez większość sztabów WOŚP w powiecie wielickim. Zgromadzona „pula” pochodzi w większości z kwesty do puszek oraz zbiórki datków podczas różnego typu wydarzeń, zorganizowanych podczas 30. finału WOŚP w Wieliczce, Niepołomicach i Gdowie.