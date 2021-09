Reżim Aleksandra Łukaszenki kreuje kryzys

W Sejmie znalazła się zdecydowana większość, popierająca stan wyjątkowy, zarządzony przez prezydenta Andrzeja Dudę w dwóch województwach. Czy uważa Pan, że na granicy mamy do czynienia z „zalążkiem kryzysu migracyjnego”?

Nie muszę odwoływać się do wewnętrznych badań, gdyż nawet według publiczne dostępnych danych ponad 50 proc. Polaków ocenia pozytywnie działania rządu ws. kryzysu na granicy z Białorusią. 75 proc. ankietowanych uważa, że kryzys może eskalować, a na granicy może pojawić się więcej imigrantów. Większość zatem podziela pogląd, iż mamy do czynienia z celową operacją reżimu Aleksandra Łukaszenki, by zdestabilizować sytuację w Polsce, ale także w UE. W związku z tym, obywatele chcą podejmować zdecydowane działania na granicach. Takie mają miejsce u nas, na Litwie czy w Łotwie, co spotyka się z poparciem instytucji UE.