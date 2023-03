Rok 2022 w biznesie. Choć nie szczędził wyzwań, okazał się całkiem dobry dla małopolskich przedsiębiorców!

463 tys. – tyle firm było zarejestrowanych w rejestrze REGON w Krakowie i Małopolsce pod koniec 2022 roku. Co to oznacza? To nie tylko kolejny rekord, ale także wzrost aż o 4 proc. w porównaniu do grudnia rok poprzedniego. O 4,1 proc zwiększyła się również liczba zarejestrowanych osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą – w grudniu 2022 roku było ich 340,3 tys.