Rolnicy są zbulwersowani. Przez środek ich gospodarstw ma zostać poprowadzona… droga powiatowa

- Po otrzymaniu tych powiadomień mieszkańcy wpadli w panikę, która przerodziła się we wściekłość. Byliśmy skłonni nawet zablokować drogę powiatową. Ostatecznie uznaliśmy, że jeżeli uda nam się zmienić przebieg drogi na taki, który nie zablokuje właścicielom możliwości zarobkowania, mieszkańcy są skłonni nawet odstąpić część swoich działek pod budowę drogi. Dlatego zaproponowaliśmy wariant kompromisowy między interesami mieszkańców i inwestora – mówi sołtys Łaganowa Tomasz Kapuśniak.

Problem dotyczy ponad 30 gospodarstw. Ich właściciele powołali do życia społeczny komitet, którego celem jest zmiana planowanego wariantu przebiegu łącznika.

- Chcemy kompromisu, bo obecnie proponowany przebieg drogi jest dla nas nie do przyjęcia. Droga przebiegałaby przez pola, przylegające bezpośrednio do gospodarstw, w bezpośrednim sąsiedztwie domów mieszkalnych. Taki przebieg uniemożliwi prowadzenie efektywnej produkcji rolnej, bo stracimy możliwość nawadniania upraw. A produkcja rolna to jest często nasze jedyne źródło utrzymania – przekonuje przewodnicząca społecznego komitetu Wioletta Zdeb.