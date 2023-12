Rozbój i inne przestępstwa 19-latka spod Krakowa. Kara dosięgła go po roku, został zatrzymany i usłyszał zarzuty

Do zatrzymania 19-latka doszło po tym, jak w listopadzie tego roku do Komendy Powiatowej Policji w Wieliczce zgłosił się mężczyzna zawiadamiając funkcjonariuszy o rozboju do którego miało dojść w sierpniu 2022 roku.

- W wyniku przestępstwa, pokrzywdzony doznał obrażeń ciała, a sprawcy mieli zabrać mu portfel wraz z pieniędzmi w kwocie 500 zł. Policjanci namierzyli jednego z podejrzanych. Był to 19-letni mieszkaniec gminy Kłaj, który został zatrzymany jeszcze tego samego dnia w Niepołomicach. Drugi ze sprawców aktualnie odbywa karę pozbawienia wolności za inne przestępstwa - poinformowała Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie.

Po zatrzymaniu sprawcy rozboju kryminalni z Wieliczki prowadzili czynności dotyczące zatrzymanego mężczyzny. Ustalili, że 19-letni zatrzymany odpowiedzialny jest również za dokonanie innych przestępstw, do których doszło także w ubiegłym roku. Policjanci informują, że w sierpniu 2022 roku zatrzymany, przy użyciu maczety dokonał uszkodzenia ciała młodego mężczyzny natomiast w październiku, pobił kolejnego mężczyznę.