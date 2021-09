Rozbój w parku w Niepołomicach. Sprawcy przestępstwa grozi długie więzienie

NOWE Małopolska. Rzecznik Praw Obywatelskich zajmie się uchwałą anty-LGBT?

Do Rzecznika Praw Obywatelskich trafi wniosek, by wystąpił on do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie ze skargą na deklarację Sejmiku Województwa Małopolskiego z 2019 r. w sprawie sprzeciwu wobec wprowadzenia ideologii LGBT do wspólnot samorządowych. Wniosek ma zostać przedstawiony w czwartek podczas konferencji prasowej i tego samego dnia wysłany do RPO.