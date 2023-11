Rozmowy policjantów z mieszkańcami powiatu krakowskiego. Jak zażegnać problemy lub je ograniczyć? Debaty o bezpieczeństwie

- Obecne debaty to odpowiedź na wcześniejsze debaty, które przeprowadzaliśmy chcąc zdiagnozować problemy dotyczące bezpieczeństwa zgłaszane przez mieszkańców i samorządowców. Teraz po analizach na czterech kolejnych debatach w czterech gminach przedstawimy to, co zrobiliśmy dla tych społeczności. Poinformujemy w jaki sposób staraliśmy się wyeliminować problemy lub je zminimalizować - mówi kom. Justyna Fil, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Krakowie.