Rzozów. Na akcję krwiodawstwa w remizie, zgłosiło się wiele młodych osób. Nie wszystkim chętnym udało się oddać krew

Węglówka. Mieszkańcy ponownie ruszyli z pomocą oddając krew [ZDJĘCIA]

Już drugi raz w małej miejscowości u podnóża Lubomira zaproszono mieszkańców (także z okolicy) do udziału w akcji krwiodawstwa. Pierwszy raz zrobiono to w styczniu br. i właśnie po tamtej akcji, kiedy to zgłosiło się kilkadziesiąt osób, postanowiono organizować je cyklicznie.