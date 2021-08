Rzym, świętopietrze i Biecz

FLESZ - Migrena to nie wyrok

Czasem fortuna kołem się toczy. Rzym w II wieku liczył prawie półtora miliona mieszkańców, a po upadku zachodniego Cesarstwa koczowało tam w ruinach zaledwie 20 tysięcy ludzi. Stopniowo odzyskał wigor i znaczenie kulturalnej stolicy Europy. Dziś tętni życiem i z włoską pogodą ducha znosi miliony turystów zaliczających ‘atrakcje’. Tymczasem ciekawe tam jest wszystko: gdzieś kawałkiem antycznej kolumny podparto opadające nadproże, a do renesansowego pałacu dobudowano altanę.

Przedziwnym sposobem, to co gdzie indziej byłoby karygodnym błędem, albo durną dezynwolturą, w Wiecznym Mieście nie razi. Rzymianie chyba się rodzą z wyczuciem piękna i obcując na co dzień z dziełami wybitnymi rzadko robią estetyczne faux pas.

Nigdy w Rzymie nie czułam się obco. Przeciwnie, miałam wrażenie, że jestem tam bardziej u siebie, niż gdziekolwiek za granicą. Żartuję, że to efekt „świętopietrza” – daniny, którą nasi przodkowie płacili Stolicy Apostolskiej od czasów Mieszka I, aż do połowy XVI wieku. Ale już w wieku XV w całej Europie zaczęły się problemy ze świętopietrzem.