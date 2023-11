Salamandra ogniowa. Felieton Grzegorza Tabasza

Zmiennocieplna istota została zaskoczona prze nagle ochłodzenie. Temperatura w przeciągu kilku godzin spadła z dziesięciu kresek wyżej zera na minus dwa. Zgodnie z definicją zmiennocieplny zwierzak ma taką temperaturę jak otoczenie. Na szczęście salamandra szybko wróciła do życia, a znajomi wynieśli ją do leśnego jaru pełnego wykrotów. Niech tam szuka zimowej sypialni.

Wracam do legendy. Pewnie ktoś przed wiekami przyniósł drewno na opał ze śpiącym płazem i rzucił niebacznie do ognia. Oczywiście nie było mowy o zgaszeniu płomienia, lecz legenda o ogniowym płazie była gotowa. Rzeczywiście płazy lubią stosy drewna, gdzie spędzają upalne i suche dnie podczas lata. Zaś zimą, hałdy drewna są niezła sypialnią zimową. Pod warunkiem, że nie trafi do ognia... Tak na poważnie, to salamandry należą do najbardziej zagrożonych wyginięciem płazów.