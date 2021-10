Seniorze, wyprzedź chorobę! „Profilaktyka 40 Plus” jest dla ciebie OPRAC.: Marek Długopolski

Z wiekiem rośnie ryzyko cukrzycy, schorzeń serca, nowotworów. Regularne badania to jedyny sposób, by wykryć te groźne choroby w momencie, gdy nie dają one jeszcze niepokojących objawów. Kompleksowy przegląd organizmów ułatwia program „Profilaktyka 40 Plus”.