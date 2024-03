Siatkarki ze zniszczonego Bachmutu wprowadziły Pogoń Proszowice do półfinału siatkarskich mistrzostw Polski

Pogoń zaczęła występy w turnieju, którego były gospodyniami, od piątkowego pojedynku z Karpatami MOSiR Krosno. Wygrały 3:1 co, jak się później okazało, było kluczem do awansu. Sobotni rywal, Jagiellończyk Biała Podlaska, wydawał się prezentować niższy poziom co się potem potwierdziło. Pogoń łatwo wygrała 3:0 i już wtedy było jasne, że wspólnie z drużyną Volley Wrocław awansują dalej.

Stawką niedzielnego meczu z Volleyem było pierwsze miejsce w zawodach i szansa zorganizowania u siebie turnieju półfinałowego. Faworytkami były wrocławianki, ale Pogoń zaskoczyła rywalki, wygrywając pewnie pierwsza partię. W kolejnych ekipa z Dolnego Śląska udowodniła już swoją wyższość.

W wyjściowej szóstce Pogoni występowało pięć zawodniczek z Ukrainy. Większość z nich mieszkała przed wojną w Bachmucie, o który ciężkie walki trwały przez całą ubiegłą zimę. Z Bachmutu pochodzi też ich trenerka Elena Drobitko.