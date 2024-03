Siedmiu wspaniałych z Piotrkowic Małych. Ich taniec podbił internet

A wszystko zaczęło się od tego, że uczniowie chcieli, aby z okazji Dnia Kobiet skrócić zajęcia w szkole. Dyrektor Jarosław Okrajek postawił warunek: lekcje będą krótsze, jeżeli uczniowie przygotują akademię. Jak akademia to występy, a jak występy to taniec. A jak taniec w Piotrkowicach Małych to nietrudno się domyślić, kogo poprosili o pomoc.

- Chłopcy przyszli do mnie we wtorek i poprosili abym do czwartku nauczyła ich „Jeziora łabędziego”. Ten pomysł podpowiedziała im pani z sekretariatu. Mieli też jakiś filmik z męskim wykonaniem baletu. Czasu nie było wiele, ale udało nam się występ przygotować – mówi Joanna Szaporów, nauczycielka wychowania fizycznego i opiekunka wszelkich szkolnych wydarzeń tanecznych.

Podstawą składu powołanej naprędce męskiej grupy baletowej byli przewodniczący samorządu szkolnego Filip Piorun z klasy II Techniku Mechanizacji Rolnictwa i Agrotroniki oraz jego klasowi koledzy Mateusz Grela, Mikołaj Antos, Konrad Kądziela i Paweł Mazurek. Zespól uzupełnili przyszły logistyk Jan Kawalec i informatyk Krzysztof Kazior. Wystrojeni w czarne leginsy (na zamówienie białych rajstop zabrakło czasu) i podkoszulki oraz różowe spódniczki, wystąpili na szkolnej sali gimnastycznej przed liczną widownią. Taniec trwał niespełna dwie minuty.