Sieprawianie pomagają uchodźcom. Można licytować albo wystawiać na licytacje np. domowe wypieki

Szacuje się, że takich osób jest ok. 200.

Mieszkają w domach u osób prywatnych lub w punktach zbiorowego zakwaterowania.

To z myślą o nich w gminie przeprowadzono zbiórkę darów, ponieważ większość z nich, jeśli nie wszyscy dotarli tu z małym bagażem.

Już niedługo, najpewniej pod koniec tego tygodnia, w Sieprawiu przy ul. Jana Pawła II (naprzeciwko przedszkola samorządowego) ma zostać otwarty „sklep ze zero złotych” w którym będą się mogli zapatrzeć w niezbędne rzeczy.

Żeby tych rzeczy nie zabrakło gmina uruchomiła konto, na które można wpłacać darowizny. Zebrane pieniądze posłużą do zaopatrywania sklepu.

Na to gminne konto trafiają także pieniądze ze wspomnianych już licytacji w Facebookowej grupie „Licytacje charytatywne SIEPRAW i okolica dla Ukrainy” założonej przez Wiolettę Ślusarczyk, która jest także współzałożycielką loklanje grupy wsparcia „Bo jak nie my to kto?”.

https://www.facebook.com/groups/1341043126363302

We wtorkowe południe grupa liczyła prawie 250 członków. Obecnie licytować można m.in. domowy chleb, bezę Pavlova lub zabieg laminacji brwi.