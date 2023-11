Sierosławice. Szkoła dostała defibrylator. To szansa na szybszą pomoc w razie wypadku

- To był jeden z argumentów, przemawiających za tym, żeby defibrylator trafił właśnie do nas. Druga kwestia jest taka, że mamy przy szkole boisko typu orlika, gdzie również może dojść do nieszczęśliwego wypadku. Poza tym niedaleko szkoły jest ruchliwa droga krajowa. Dlatego, choć mam nadzieję, że urządzenia nigdy nie będziemy musieli użyć, to cieszę się, że mamy go u siebie – mówi dyrektor szkoły Teresa Boruta.