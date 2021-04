Skała. Będą wybory uzupełniające do Rady Miejskiej. To już druga próba obsadzenia mandatu

Kandydatami do Rady Miejskiej z okręgu nr 6 Maszyce, Niebyła, Świńczów są: Emil Dudziński, Robert Jakubek, Krzysztof Madej i Anna Wierzbowska.

Wybory uzupełniające do rady Miejskiej w Skale są organizowane po tym, jak radny z tego okręgu Jan Ibek, który zasiadał w radzie 10 lat, zrezygnował z pełnienia mandatu radnego. Napisał wówczas do mieszkańców, że rezygnuje z pełnienia funkcji radnego na znak protestu - pisał, że to ze względu na brak możliwości współpracy z burmistrzem Skały oraz brak możliwości wpływu na decyzje podejmowane przez Radę Miejską.

Po tej rezygnacji Komisarz Wyborczy w Krakowie II próbował zorganizować 13 września 2020 roku wybory uzupełniające i obsadzić mandat po Janie Ibku. Jednak nie zostały one przeprowadzone. Jak poinformował wówczas Komisarz Wyborczy, nie otrzymał żadnego zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego oraz zamiarze zgłoszenia kandydata na radnego.