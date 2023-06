Skoki, loty, tańce na rowerach, jazda w pionie i w poziomie. Igrzyska w Krzeszowicach z BMX Freestyle i Flatland Barbara Ciryt

Jeździli na rowerach w pionie i w poziomie, latali i skakali na dwóch kółkach, niemal tańczyli, w locie zsiadali z rowerów i wsiadali na nie z powrotem, wykonywali salta w powietrzu w tył i w przód - jeździli do góry kołami. Czy to możliwe? W Krzeszowicach działy się cuda rowerowe przez kilka dni. To za sprawą Igrzysk Europejskich Kraków-Małopolska, podczas których rozgrywano tutaj zawody w kolarstwie BMX Feestyle. Mało tego, były też inne niezwykłe rowerowe atrakcje.