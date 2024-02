Skoki na żywo: Puchar Świata w Lahti. Kwalifikacje i trzy konkursy PŚ w Finlandii 1-3 marca 2024. Jakie dzisiaj wyniki Polaków?

Skoki w PŚ w Lahti przez trzy dni. Śledź wyniki na żywo

Jakie skoki i wyniki dzisiaj w Lahti? Na PŚ Polacy pojechali w zmienionym składzie

Sezon dobiega końca - przed nami skoki jeszcze tylko przez miesiąc - a reprezentanci Polski dotychczas ani razu nie byli na podium PŚ. Zresztą dopiero niedawno częściej goszczą w czołowej "10". Sztuka ta udała się trzem zawodnikom. Jednego z nich - Dawida Kubackiego - zabraknie jednak w Lahti.

Kto ogląda skoki na żywo, ten wie, że brązowy medalista olimpijski z Pekinu ostatnio ma bardzo różne wyniki. W Sapporo wreszcie wskoczył do "10", tydzień później podczas lotów w PŚ w Oberstdorfie w pierwszym konkursie był 39., do drugiego się nie zakwalifikował. Szkoleniowiec naszej kadry Thomas Thurnbichler ogłosił po tych zawodach (miniony weekend), że Kubacki nie pojedzie do Lahti na PŚ, tylko uda się do Austrii, aby na treningach spróbować odnaleźć formę.