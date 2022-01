Skoki narciarskie. Jakub Kot: Wierzę, że Kamil Stoch wróci i powalczy na igrzyskach w Pekinie [ROZMOWA]

Cały sezon jest dla polskich skoków mało udany. W styczniu do słabszych wyników doszły jeszcze kontuzja Stocha, koronawirus u Kubackiego, a w PŚ w Zakopanem odwołano kwalifikacje z powodu mocnego wiatru. Jakieś fatum... Generalnie to wpisuje się w ten sezon, w którym od początku mamy pod górkę. Nie jest kolorowo, nie ma co ukrywać. Trochę było zwalania winy na warunki, na sprzęt, potem trochę na swoją formę, teraz jeszcze dochodzi ten pech Kamila. Kurczę, im bliżej igrzysk, tym więcej niewiadomych. Taką sytuację trzeba zaakceptować, pewnych rzeczy już się nie cofnie. Trzeba robić swoje i wierzyć, że te igrzyska jeszcze mogą być szczęśliwe. Paradoksalnie mogą. Ja wierzę, że Kamil może jeszcze wyzdrowieć, wrócić i na świeżości walczyć o medale. W przypadku Dawida - ok, to nigdy nie jest komfortowo, że nagle w trakcie sezonu masz dziesięć dni w domu, ale trenować fizycznie może. Jeśli tylko będzie się czuł dobrze, to też zakładamy, że wróci - oby silniejszy. Trzeba myśleć pozytywnie, choć czasami to, co dzieje się w tym sezonie, nie daje wiary, że będzie aż tak dobrze.

Po tej przymusowej przerwie Stoch i Kubacki będą w stanie wrócić w wystarczająco dobrej dyspozycji, by przyzwoicie na igrzyskach skoczyć, czy pociągnąć drużynę do medalu?

Wydaje mi się, że to są na tyle doświadczeni zawodnicy, że tak. Gdyby to trafiło na jakiegoś żółtodzioba, juniora, który ma świetny moment, a nagle go „wycina” choroba, to można by się zastanawiać, co będzie, jak on wróci. A Kamil w poniedziałek (przed PŚ na Wielkiej Krokwi - przyp.) już trenował w Zakopanem, podobno oddawał dobre skoki, był chętny do działania, czuł, że będzie dobrze. Stało się jednak coś złego. Jeśli wróci, to mając taką pamięć mięśniową, wie, co ma zrobić. Kto wie, czy to nie będzie jakaś historia na film...