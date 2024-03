Skoki narciarskie na żywo - wyniki i relacja live z PŚ w Trondheim zaliczanego do Raw Air. Jak dzisiaj poszło Polakom?

Skoki dzisiaj na nowych obiektach w Trondheim. Jakie wyniki na skoczni normalnej? Relacja na żywo

W programie Raw Air w Trondheim są dwa konkursy indywidualne. Najpierw zaplanowano zmagania na skoczni normalnej (wtorek), następnie na dużej (środa). Co ciekawe, dla zawodników będzie to zupełnie nowe doświadczenie, bowiem obiekty zostały zbudowane od podstaw. W 2021 r. starce konstrukcje rozebrano, postawiono nowe, oddane do użytku zostały rok temu. Ta modernizacja została dokonana w ramach przygotowań do mistrzostw świata w 2025 roku.

Nietypowe jest też to, że przed zawodami PŚ w skokach w Trondheim tym razem nie będzie kwalifikacji. Do startu dopuszczeni są zawodnicy, którzy po skokach w Oslo znaleźli się w czołowej "50" klasyfikacji Raw Air. Tak będzie w oba dni.

Później w Raw Air zostaną loty w Vikersund.